L'appello dell'Anpi per la legge contro la propaganda nazifascista

10/02/2021 02:00:00

Il Sindaco di Stazzema, città simbolo della Resistenza - dove in località Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto del 1944 le S.S tedesche, con la complicità dei fascisti italiani, compirono uno degli eccidi più atroci - ha proposto una Legge Antifascista di iniziativa popolare che possiamo riassumere in "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".



In tutta Italia si stanno raccogliendo le firme necessarie perché la proposta possa arrivare in Parlamento. A Trapani le firme si raccolgono presso tre sedi del comune di Trapani, in particolare:

- presso i servizi demografici in Piazza San Francesco di Paola

- presso l’URP all’inizio di Via Garibaldi

- presso Ufficio Protocollo di Palazzo D’Alì

La raccolta di firme scade il 31 marzo

In tutta Italia sono migliaia i cittadini, gli intellettuali, i giornalisti, donne e uomini dello spettacolo, come Benigni, che hanno già firmato e hanno invitato a firmare la proposta di legge.

Anche l’ANPI di Trapani, come ha già fatto l’ANPI nazionale, lancia un invito ai cittadini, a tutti i democratici perché raccolgano l’appello .