Mazara, aggiudicati i lavori di manutenzione di alcune strade

10/02/2021 08:10:00

Sarà l’impresa “Cargroup srl” di Favara ad effettuare i lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali 2019” a Mazara, essendo risultata aggiudicataria del bando Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) con un ribasso del 27,2713% sull’importo a base d’asta di euro 87mila 856,32 oltre 1.792,99 euro di oneri di sicurezza.

Si procederà alla scarificazione e posa del nuovo asfalto nelle vie Ferrara (traversa via Marsala), Assisi (adiacente l’ospedale ), Polonia (traversa delle vie Val di Mazara e val di Noto), Padre Agostino Gemelli (zona Ospedale), viale Francia (traversa via Castelvetrano), primo tratto di 145 metri della via Guido Dorso (zona ospedale). Si procederà inoltre alla sistemazione di un tratto di marciapiedi nei pressi della via Guido Mattana (zona porto canale).

E’ stata pubblicata nell’albo pretorio online del portale istituzionale la determina di approvazione dei verbali di gara a firma del dirigente del 3° settore “Servizi alla Città e alle Imprese” Maurizio Falzone e del responsabile dell’istruttore Salvatore Ferrara.

Si attende ora la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e la consegna dei lavori, che avranno una durata massima di 60 giorni.