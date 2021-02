Trapani, Tranchida: "Non ci sono due pesi e due misure per gli straordinari"

10/02/2021 09:10:00

"Non ci sono due pesi e due misure per gli straordinari"

Sulla vicenda del pagamento degli straordinari ai dipendenti del Comune di Trapani ( ne abbiamo parlato qui), pagamento per il quale si sarebbero adottati “due pesi e due misure”, interviene con una nota lo stesso sindaco Tranchida, smentendo come questo "non è avvenuto e non avverrà". Il primo cittadino spiega così quanto accaduto:

"Nel corso del 2019, in alcuni settori, tra cui il servizio di Comando di Polizia Municipale, sono state svolte ore di straordinario eccedenti le somme stanziate. In particolare lo sforamento è stato di circa € 42.000,00 per tutti i settori. A fronte di ciò è stata verificata la possibilità di rimpinguare il fondo per il lavoro straordinario degli € 42.000,00 mancanti. Purtroppo, a causa di diversi vincoli normativi, tale operazione non è stata possibile. Pertanto, gli uffici hanno provveduto a pagare i dipendenti del comune nei limiti delle somme disponibili, estinguendo così, seppur parzialmente, il debito esistente. Per le restanti somme, ossia la cifra di € 42.000,00, è stato chiesto agli uffici preposti – alla luce delle diverse note di messa in mora pervenute- di valutare la possibilità di transigere se la controversia, salvaguardando il diritto dei lavoratori ed al contempo rispettare le norme".