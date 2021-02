Prima la Banca d'Italia, poi il Trapani Calcio. Renato Picciotto si fa avanti

10/02/2021 16:10:00

Prima la banca d'Italia, poi il Trapani calcio. Detto fatto.

L'imprenditore Renato Picciotto ha mantenuto la promessa e dopo aver firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dello storico immobile di piazza Scarlatti, nella zona del centro storico del capoluogo, ha presentato al Comune di Trapani una lettera con la quale manifesta il proprio interesse per rilanciare il calcio in città.

Il sindaco Giacomo Tranchida è già in azione e per la prossima settimana fisserà una riunione via web con quanti sono interessati a far risorgere la società granata. Insomma, adesso si fa sul serio.