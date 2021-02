Meteo Trapani. Oggi sereno, domani poco nuvoloso. Le previsioni

11/02/2021 08:14:00

Bel tempo oggi in provincia di Trapani. Cieli sereni, salvo qualche nuovola, per tutta la giornata. Domani cielo poco nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Peggioramento nel fine settimana, già sabato previsti temporali. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Giovedì 11 Febbraio: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 7 sarà di 12°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 29km/h, forti da Ovest-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 34km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 24km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.4, corrispondente a 698W/mq.

Venerdì 12 Febbraio: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperature comprese tra 10 e 15°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h, alla sera moderati da Sud con intensità tra 12km/h e 18km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.1, corrispondente a 669W/mq.