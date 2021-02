Si avvicina l'esordio in Coppa Italia  per la AC Life Style Handball Erice

11/02/2021 19:53:00

Settimana impegnativa per le Arpie della AC Life Style Handball Erice con doppie sedute di allenamento e simulazioni in vista della Coppa Italia che inizierà domani 12 febbraio a Salsomaggiore Terme.

Alla Coppa Italia partecipano le sei squadre prime in classifica nel Campionato di Serie A Beretta Femminile.

Domani a partire dalle ore 10:00 iniziano i quarti di finale e il primo match vede scendere in campo il Brixen contro il Mestrino invece alle 16:00 sarà la volta della AC Life Style Handball Erice che giocherà contro il Pontinia.

Se per la HE il risultato dovesse risultare positivo, le Arpie giocheranno sabato 13 alle ore 18:00 contro la prima in classifica, pluripremiata Jomi Salerno.

Qualsiasi sia il risultato la Società e le ragazze partono speranzosi e con una vittoria già in mano: essere tra le prime quattro in classifica e andare a giocare la Coppa in un solo anno dall’inizio del sogno Handball Erice.

Infatti, ricordiamo, che l’obiettivo societario iniziale era di arrivare in A1 nell’arco dei tre anni cosa avvenuta in un anno e ““Il nostro primo obiettivo stagionale era quello di entrare nelle Final Six di Coppa Italia. Essendo una squadra neo promossa siamo entusiaste di aver raggiunto la prima meta. Arriviamo in Coppa con alle spalle nove vittorie consecutive e quindi cariche e anche se già abbiamo raggiunto il nostro traguardo non vogliamo fermarci perché dobbiamo tanto alla nostra Società. Giocheremo i quarti di finale contro il Pontinia dando il meglio di noi nonostante abbiamo sofferto, nelle ultime settimane, degli infortuni. Ci mancherà la presenza del pubblico ma ci auguriamo che tutto venga svolto nel rispetto delle regole della normativa anti COVID. Noi abbiamo già vinto ma come si suole dire l’appetito vien mangiando” così si prepara alla Coppa il capitano HE Lorena Benincasa.

Le partite saranno trasmesse in streaming su Elevensports.it e la finale su SKY.