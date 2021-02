Mazara, il Comune approva due progetti di digitalizzazione

12/02/2021 18:00:00

"Abbiamo approvato in Giunta due ulteriori progetti di digitalizzazione nell’ambito di 'Agenda Urbana' per un totale di circa 180mila euro che si aggiungono a quelli già approvati nei mesi scorsi e per i quali c’è già il via libera ai finanziamenti per circa 600mila euro".

Lo annuncia l'assessore comunale all'Innovazione Vincenzo Giacalone, proponente delle deliberazioni n. 17 e 18/2021 con le quali la Giunta ha dato il via libera a due nuovi progetti, la cui elaborazione è stata decisa a seguito dell’apertura di una seconda finestra di opportunità di finanziamento del Po Fers 2014-2020 avvenuta con l’avviso pubblicato dall'Autorità Urbana Sicilia Occidentale il 15 dicembre scorso, a valere sulle misure dell’Obiettivo Tematico “asse 2 - Agenda Digitale II Finestra - digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”.

Il progetto denominato “Ampliamento servizi di elaborazione dei dati del rilievo ed implementazione su sistema SIT” prevede un importo complessivo di euro 96mila 940,57 mentre l’altro progetto denominato “Realizzazione piattaforma web istituzionale ed APP istituzionale per la diffusione di servizi digitali” prevede un importo complessivo di euro 82mila 773,36. I due progetti dovranno essere presentati per l’ammissione a finanziamento entro e non oltre il 15 febbraio prossimo alla Regione Siciliana.