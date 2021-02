Marsala. Sistemato un pezzetto di via Mazara. Interventi anche a Paolini

13/02/2021 15:15:00

Si sono conclusi a Marsala gli interventi di ripristino del manto stradale nella via Mazara e in contrada Paolini.

L'assessore Arturo Galfano aveva fatto un primo sopralluogo nel tratto della SS 115 compreso tra Piazza Caprera e vicolo Carnaro. Successivamente, presente anche il consigliere Ivan Gerardi, l'assessore Galfano ha seguito i lavori in contrada Paolini, in prossimità del campo di calcio. Si tratta di alcuni pezzetti di strada che erano malmessi, ma, ad esempio per via Mazara, c'è ancora tanto da fare.

Superbonus 110%. Incontro in streaming

“Agevolare il lavoro dei tecnici professionisti è fondamentale per consentire ai cittadini di accedere il più facilmente possibile al Superbonus 110% per la riqualificazione, l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli immobili. E ciò rappresenta anche un'opportunità per la nostra città in termini di sostenibilità ambientale e qualità della vita”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che ha promosso per Martedì prossimo, 16 Febbraio – con diretta streaming dalle ore 17 - un incontro sul tema “Efficientamento energetico e miglioramento sismico: i bonus per la casa”. L'iniziativa segue di qualche giorno quanto già avviato dalla Giunta Municipale in tema di snellimento delle procedure riguardo alle perizie giurate per il condono edilizio, ora accettate da competenti Uffici anche per posta certificata. Il tutto è frutto di unSi'intesa raggiunta con gli Ordini Professionali, la cui collaborazione a beneficio dei cittadini-utenti è stata rinnovata nel corso dell'incontro a Palazzo Municipale fra il sindaco Grillo e il dr. Francesco Parrinello, quale coordinatore del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani. In quest'ottica di condivisione, il webinar illustrerà alla cittadinanza le rilevanti opportunità dei recenti EcoBonus e SismaBonus, con esperti del settore che illustreranno la normativa in materia.

Martedì 16, la diretta streaming si aprirà alle ore 17 con i saluti istituzionali: sindaco Massimo Grillo, assessore Paolo Ruggieri (Pianificazione e Gestione del Territorio), arch. Francesco Parrinello (coordinatore TPPT), ing. Giovanni Indelicato (presidente Ordine Ingegneri) e arch. Vito Mancuso (presidente Ordine Architetti). I lavori, moderati dall'arch. Stefano Pipitone (Servizio Edilizia comunale), saranno introdotti dagli interventi dell'ing. Benedetto Mezzapelle (dirigente comunale Settore Pianificazione Territoriale), dall'ing. Pietro Licari (Ordine Ingegneri TP) e dall'arch. Giuseppina Pizzo (Ordine Architetti TP).

Incontro con il nuovo direttore del Parco Archeologico

Il Sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’Assessore comunale ai Beni Culturali Arturo Galfano hanno ricevuto stamani al Palazzo Municipale la dottoressa Anna Maria Parrinello, nuovo direttore del Parco Archeologico di Lilibeo che comprende anche il Museo di Baglio Anselmi. Per la Parrinello, che ha preso il posto dell’architetto Enrico Caruso andato in pensione, si tratta di una promozione considerato che già era dirigente dello stesso Parco.

“Abbiamo formulato alla neo direttrice del Parco archeologico di Lilibeo gli auguri di buon lavoro per questo suo nuovo incarico – fanno presente il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Arturo Galfano. Al tempo stesso abbiamo auspicato di continuare la collaborazione come è avvenuto in passato, nel pieno rispetto degli enti che rappresentiamo, finalizzata a una migliore valorizzazione culturale e turistica della nostra Città”.