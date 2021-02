In otto in corsa per la procura generale di Palermo 

13/02/2021 08:00:00

Sono in otto i magistrati in corsa per la procura generale di Palermo. L'attuale procuratore generale Roberto Scarpinato lascia l'incarico ad aprile dopo 8 anni.

Il consiglio superiore della magistratura dovrà decidere tra il procuratore Francesco Lo Voi, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, Giuseppe Fici sostituto procuratore generale a Palermo, Lia Sava procuratore generale a Caltanissetta, ed ancora Gaetano Paci procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Luigi Patronaggio procuratore di Agrigento, Francesco Puleio procuratore aggiunto a Catania e Carlo Caponvello avvocato generale sempre a Catania.

Si ripropone dunque anche a Palermo la “sfida” tra Lo Voi e Viola che avevano già partecipato entrambi per la nomina di Procuratore di Roma. Lo Voi come detto dirige la procura palermitana mentre Viola è stato prima gip e poi pm nel capoluogo siciliano, prima di passare alla Procura di Trapani.