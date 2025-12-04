Trapani, Pietro Pisciotta guida l'associazione della Polizia Locale

04/12/2025 10:00:00

La Polizia Locale della provincia di Trapani fa un passo in avanti sul piano della rappresentanza e della formazione con l’istituzione della nuova Presidenza Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia Locale Italiana (APL). Un passaggio che rafforza la presenza dell’associazione in Sicilia Occidentale e punta a costruire una rete più coesa tra i comandi del territorio.

Alla guida della nuova struttura è stato eletto all’unanimità l’assistente Pietro Antonino Pisciotta, nuovo Presidente Provinciale. Al suo fianco il vice presidente Massimo Caruso e la segretaria provinciale Francesca Buffa. Tutti e tre provengono dal Comando di Trapani, un segnale di radicamento e conoscenza diretta delle criticità locali.

La nuova dirigenza sottolinea una linea d’azione basata su valori condivisi, mettendo al centro la crescita professionale e la responsabilità verso la comunità. “Impegno, dedizione, formazione, con un altissimo spirito di abnegazione verso il nostro esemplare e antico Corpo di Polizia”, si legge nella nota diffusa dai neoeletti.

L’APL, che offre supporto formativo, legale e istituzionale agli operatori della Polizia Locale, considera questa nuova presidenza un tassello strategico per affrontare le sfide della sicurezza urbana con competenze aggiornate e strumenti moderni.

La squadra trapanese è già al lavoro per definire i primi programmi operativi, con l’obiettivo di trasformare i principi associativi in iniziative concrete a beneficio dell’intera provincia.



