Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
04/12/2025 10:00:00

Trapani, Pietro Pisciotta guida l'associazione della Polizia Locale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/trapani-pietro-pisciotta-guida-la-nuova-presidenza-provinciale-della-polizia-locale-450.jpg

La Polizia Locale della provincia di Trapani fa un passo in avanti sul piano della rappresentanza e della formazione con l’istituzione della nuova Presidenza Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia Locale Italiana (APL). Un passaggio che rafforza la presenza dell’associazione in Sicilia Occidentale e punta a costruire una rete più coesa tra i comandi del territorio.

Alla guida della nuova struttura è stato eletto all’unanimità l’assistente Pietro Antonino Pisciotta, nuovo Presidente Provinciale. Al suo fianco il vice presidente Massimo Caruso e la segretaria provinciale Francesca Buffa. Tutti e tre provengono dal Comando di Trapani, un segnale di radicamento e conoscenza diretta delle criticità locali.

La nuova dirigenza sottolinea una linea d’azione basata su valori condivisi, mettendo al centro la crescita professionale e la responsabilità verso la comunità. “Impegno, dedizione, formazione, con un altissimo spirito di abnegazione verso il nostro esemplare e antico Corpo di Polizia”, si legge nella nota diffusa dai neoeletti.

L’APL, che offre supporto formativo, legale e istituzionale agli operatori della Polizia Locale, considera questa nuova presidenza un tassello strategico per affrontare le sfide della sicurezza urbana con competenze aggiornate e strumenti moderni.

La squadra trapanese è già al lavoro per definire i primi programmi operativi, con l’obiettivo di trasformare i principi associativi in iniziative concrete a beneficio dell’intera provincia.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente