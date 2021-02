Marsala, festa con dj a Berbarello. Multati 11 ragazzini

14/02/2021 09:25:00

Neanche hanno avuto la decenza di mettere la musica a basso volume. Ma come avrebbero potuto fare, d'altronde? C'era anche il dj...

Undici ragazzini sono stati sorpresi e multati dai Carabinieri mentre erano intenti a ballare sfrenatamente in una festa organizzata in una casa in campagna di Contrada Berbarello per festeggiare i 18 anni di uno di loro. I militari sono stati insospettiti dall'altissimo volume della musica proveniente dal villino. Appena hanno suonato il citofono, molti si sono dati alla fuga. Undici, tutti minorenni, sono stati identificati e multati (per la gioia dei loro genitori, che magari imparano a tenerli dentro, in piena pandemia ...).

Purtroppo sono tante le feste che, nel fine settimana, si organizzano "clandestinamente" nel territorio. Alle forze dell'ordine l'ingrato compito di controllare e multare, dove possibile, ma la colpa è dei genitori che non sono in grado di tenere a bada i loro figli e di spiegare loro la complessa situazione che stiamo vivendo. Comportamenti come questi rendono inutili il sacrificio di tanti di noi e favoriscono più che mai la diffusione del virus.