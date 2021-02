Marsala, incidente mortale a Ventrischi. Perde la vita un ragazzo

15/02/2021 16:58:00

Ancora una vittima della strada a Marsala. Un ragazzo è morto in un incidente avvenuto oggi, nel primo pomeriggio, in zona Ventrischi.

Il giovane, di cui non sono note le generalità, non è sopravvissuto alle ferite riportate nello scontro tra la moto che stava guidando e un'auto. L'incidente è avvenuto in contrada Ventrischi, all'incrocio con le contrade Pastorella e Sant'Anna, dove c'è il bar San Francesco.

La scena descritta da alcuni testimoni è raccapricciante, con una pozza di sangue sull'asfalto. Il ragazzo è apparso subito in gravi condizioni e trasferito al pronto soccorso di Marsala. Ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto a rilevare l'incidente i Carabinieri di Marsala e la Polizia Municipale.