Sicilia, infermiere fa le due dosi del vaccino ed è positivo. Nuovo focolaio al Civico

15/02/2021 16:13:00

Un infermiere che ha già fatto il vaccino con entrambe le due dosi già inoculate e quattro pazienti, sono le persone risultate positive nel nuovo focolaio da Coronavirus scoppiato nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Civico di Palermo, dove, già in passato si erano registrati diversi altri focolai.

Ci si chiede a questo punto, com'è possibile vista la seconda dose già effettuata? Forse il contagio è avvenuto tra la prima e la seconda dose, in un periodo di bassa risposta degli anticorpi, o c'è stato comunque, ma sta proteggendo lo stesso l'infermiere, visto che non ha sintomi e sta bene. Sembra dunque che il vaccino stia facendo la sua funzione di tutela della salute, anche se ancora da verificare.

"C'è una indagine in corso per capire bene come si avvenuto il contagio, mentre i pazienti positivi - dice il direttore del reparto Massimo Geraci - sono stati trasportati nell’area grigia e protetta del pronto soccorso, attendiamo i dati".