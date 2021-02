Meteo Trapani. Freddo gelido e pioggia. Domani migliora un po'

15/02/2021 06:30:00

Allerta meteo gialla oggi anche in provincia di Trapani. Persiste il freddo gelido portato dai venti da Nord. Temperature massime sotto i 10 gradi, piogge deboli previste per oggi in provincia di Trapani, con vento forte che creerà disagi soprattutto nelle zone costiere. Mare molto mosso. Ecco le previsioni nel dettaglio.

lunedì, 15 febbraio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9.9°C, la minima di 6.1°C, lo zero termico si attesterà a 835m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

martedì, 16 febbraio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10.6°C, la minima di 7.8°C, lo zero termico si attesterà a 1879m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.