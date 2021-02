Chiude al terzo posto la AC Life Style Handball Erice la final six di pallamano

16/02/2021 19:32:00

L’AC Life Style Handball Erice conquista il 3° posto in Coppa Italia conto Alì Best Mestrino con un meritato vantaggio di 8 reti. Inizio equilibratissimo, una bella pallamano tra due compagini che sicuramente volevano di più. Fino a metà del primo tempo le ragazze di Mr Giuseppe Lucarin controllano il match tra la parità ed una rete di vantaggio. Belle incursioni in area di Giovanna Lucarini che marca 6 reti, di Bojana Jeremovic che ne sigla 5 e della migliore marcatrice del Mestrino Irene Stefanelli con 7 reti nel suo tabellino. Non riescono però a staccare le Arpie che scendono in campo con una formazione di atlete con la voglia di riscatto. Ana Rajic sigla 7 reti e apre la difesa avversaria alle 6 marcature di Ekaterina Michalschi ed a una strepitosa Valentina Martinez Bizzotto che non si risparmia in difesa ed in attacco regala 5 perle. Finisce l’attesa di vedere le abilità in campo di Matilde Tisato che su 12 tiri capitalizza 10 reti piazzandosi migliore marcatrice del match confermando a Mr Fernand Gonzalez Gutierrez un altro diamante nel suo roster. Entra sul parquet negli ultimi minuti di gioco Daniela Natale che da un ottimo contributo alla squadra segnando 4 reti. In porta Agustina Modernell ci rimane egregiamente 60 minuti ed anche in questo match fa la differenza. Il primo tempo finisce con un 15-21 a favore delle siciliane che l’Alì Best Mestrino non riesce più a ricucire nonostante tutti gli sforzi. La stanchezza di uno splendido week and di pallamano si fa sentire ed il match finisce con un inconfutabile 28-35 per l’AC Life Style Handball Erice.

Il tabellino della gara

“COPPA ITALIA” Final6 Finale 3°/4° posto CAMPIONATO FEMMINILE 2020/2021

13/02/2021 PALASPORT– SALSO MAGGIORE TERME - ore 10:00 IN DIRETTA E ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS”

Ali' Best Espresso Mestrino VS AC Life Style Handball Erice: 28 – 35

Ali' Best Espresso Mestrino (reti per giocatrice): Bondani A. 1, Cabrini M., Cappellaro A. 4, Casetti S., Jevremovic B. 5, Lucarini G. 6, Lichin F., Pugliese C. 1, Zauli M., Sabbion G., Shima E., Stefanelli I. 7, Schinca L. 4. Allenatore: LUCARINI GIUSEPPE

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Perazic S., Michalski E. 6., Ravasz A., Barreiro M.,Terenziani V. 2, Natale D. 2, Marino T., Martinez Bizzotto V. 1, Nangano G., Priolo C., Tisato M. 10, Podariu I.,Benincasa L., Coppola A., Modernell A., Rajc A. 7 Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRETORI DI GARA: ALEX PASSERI – STEFANO RINALDI

Max Rocchetti