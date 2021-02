Marsala, le transenne "permanenti" in via Vecchia Mazara sono un pericolo 

16/02/2021 11:05:00

Una gincana pericolosa per gli automobilisti marsalesi che, lungo la via Vecchia Mazara devono schivare le transenne che servono a chiudere la strada.

Quando piove diventa una sorta di fiume, ma quando è asciutta, rimane l'unica arteria alternativa al traffico della via Mazara, e allora ci si chiede perché le transenne rimangono per tanto tempo anche quando non servono più.

I vigili urbani, come detto, le piazzano quando la strada si allaga ma non le vanno a togliere per giorni, rendendo la circolazione pericolosa. Ricordiamo che questa arteria, che continua a rimanere al buio, è l'unica alternativa alla via Mazara e al suo traffico, specie con il maltempo di questi giorni, quando il lungomare Mediterraneo è invaso dalle alghe e quindi non percorribile.

