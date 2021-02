Mazara, vandalizzate le giare in ceramica del lungomare

17/02/2021 09:03:00

Le giare in ceramica del lungomare di Mazara del Vallo sono state vandalizzate. Nelle foto allegate a questo articolo potete vederne alcune che fanno bella mostra lungo la passeggiata tra le più belle e frequentate della provincia di Trapani.

Chissà, forse si è deciso di lasciarle lì come monito per le future generazioni, come manifesto di una preoccupante decadenza culturale che si concretizza con questi odiosi atti di vandalismo fine a se stesso.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.