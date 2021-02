Marsala: dal divano al bidet, la discarica di rifiuti ad Amabilina

17/02/2021 11:22:00

"Sono passati i primi 100 giorni di nuovo governo comunale a Marsala e poco è cambiato in alcune contrade. Questa la discarica a cielo aperto ad Amabilina", con queste parole un nostro lettore ci segnala la discarica che ha immortalato con alcuni scatti nel quartiere popolare di Amabilina.

Come si può vedere nelle foto c'è di tutto: sacchi della spazzatura, dove un cane va a cercare del cibo, un divano e c'è perfino un bidet. Per ora fa freddo, ma sappiamo che con i mesi estivi iniziano i roghi dei rifiuti, speriamo si intervegna al più presto, prima di quei fuochi pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica.

