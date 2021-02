Mazara, il circolo di Diventerà Bellissima presenta "Resto al Sud"

18/02/2021 09:20:00

La pandemia da Covid-19 ha inflitto un fendente mortale alla già instabile economia nazionale. Nel 2020 sono 390.000 le imprese che hanno chiuso i battenti per sempre, 240.000 esclusivamente a causa della pandemia. Il nuovo Governo centrale, appena insediatosi, avrà l’onere di investire 209 miliardi per il rilancio del Paese.

Il circolo Diventerà Bellissima di Mazara del Vallo ritiene che il rilancio dell’economia regionale passi per un supporto concreto che la politica deve offrire alla nascita di nuove imprese, al rilancio del mercato del lavoro, alla generazione di know-how, competenze e centri di eccellenza sul territorio. Dopo aver raccolto diverse istanze da parte di giovani imprenditori, startupper e professionisti che vorrebbero trasformare le proprie idee di business in imprese ma non dispongono delle risorse economiche o delle competenze necessarie per la redazione di un piano di impresa, Il circolo Diventerà Bellissima di Mazara del Vallo ha deciso di organizzare un incontro in cui Rosario Genchi, consulente dell’Assessore all’Economia sui Fondi Comunitari, presenterà “RESTO AL SUD”.

Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle dieci regioni del sud Italia. L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente (fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci).

L’appuntamento è per venerdì 19 febbraio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom. I posti sono limitati e per partecipare al dibattito digitale è necessario iscriversi all’evento sulla pagina Facebook di Diventerà Bellissima Giovani Mazara del Vallo, dove è possibile trovare il link per l’accesso.