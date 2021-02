Mafia, 35 arresti in Sicilia. La "sentenza di morte" per un pentito

23/02/2021 07:19:00

Centinaia di uomini della polizia sono impegnati in un'operazione antimafia in Sicilia. 35 gli arresti per estorsione e traffico di stupefacenti.

Colpita la cosca Santangelo-Taccuni di Adrano, sodale con il clan mafioso Santapaola-Ercolano. 35 gli arresti. L'indagine è stata avviata a seguito dell'affissione per le vie di Adrano di un necrologio con l'annuncio della morte di un nuovo collaboratore di giustizia. Uno dei vertici del gruppo aveva definito nel corso di un'intervista il pentito "un morto che cammina".