Lutto nel giornalismo a Trapani: è morto Giovanni Ingoglia 

E' morto Giovanni Ingoglia. Decano dei giornalisti trapanesi, Ingoglia è stato lo storico addetto stampa dell'ex Provincia Regionale di Trapani.

Il suo ruolo, il primo nella provincia di Trapani, gli fu riconosciuto, in applicazione della legge, dopo una lunga vertenza. Ha lavorato, tra l'altro per il quotidiano L'Ora e per l'Unità, e ha collaborato con Ludovico Corrao, suo amico, per il lancio della fortunata rassegna delle Orestiadi di Gibellina.

Era impegnato anche sul fronte della tutela dei giornalisti, e per diversi anni è stato segretario provinciale di Assostampa, intervenendo più volte pubblicamente a difesa dei giornalisti vittime di intimidazioni, querele temerarie, o contro la decisione delle grandi testate regionali di chiudere le pagine locali della provincia di Trapani.

A Maria Emanuela, valente giornalista, figlia di Giovanni Ingoglia, l'abbraccio di tutta la redazione di Tp24.