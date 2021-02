Trapani, la giunta approva il Consuntivo 2019

24/02/2021 12:20:00

Con otto mesi di ritardo, a causa dell'emergenza pandemica, la Giunta comunale di Trapani ha approvato il bilancio consuntivo del 2019.

Conti in ordine con un risparmio di 763 mila euro. Il ritardo dell'approvazione dello strumento finanziario, però, non consente di poter utilizzare l'avanzo di bilancio dell'anno scorso. Cifra che comunque sarà sommata al bilancio consuntivo del 2020.



Adesso il bilancio sarà valutato dai revisori dei conti che avranno 20 giorni per esprimere il loro giudizio. Poi le carte approderanno in Consiglio comunale per l'approvazione-