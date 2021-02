Vaccini per gli over 80, le raccomandazioni dell'Asp di Trapani 

24/02/2021 13:14:00

Oggi è il quinto giorno delle vaccinazioni anti-covid agli over 80 in provincia di Trapani. Da sabato scorso si stanno effettuando le somministrazioni agli anziani che si sono prenotati online sulla piattaforma apposita.

I vaccini oltre che negli ospedali di Marsala, Mazara, Alcamo, Castelvetrano, Salemi e Pantelleria, si effettuano al centro allestito nei locali del seminario vescovile accanto alla Parrocchia San Michele a Trapani.

Per la procedura di vaccinazione degli over 80 l'ASP di Trapani invita i cittadini a portare i moduli già compilati, per ridurre i tempi di attesa.

Insieme alla tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi, occorre consegnare ai sanitari il modulo di consenso, la scheda anamnestica e il trattamento dati personali. Qui potete scaricare i moduli che possono essere compilati anche da familiari o assistenti: qui il modello di consenso, qui la scheda anamnestica, e il consenso al trattamento dati personali.