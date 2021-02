Erice, bandiere a mezz'asta per le vittime dell'attentato in Congo

25/02/2021 13:02:00

Bandiere a mezz'asta oggi al Comune di Erice. L’Amministrazione comunale, infatti, ha raccolto l’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha deliberato per oggi, giorno dei funerali di Stato, il lutto nazionale per la tragica scomparsa dell’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, vittime di un attentato terroristico a Goma.

«La vile e brutale esecuzione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere della sua scorta Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo ha lasciato sgomenti tutti gli italiani – commenta la sindaca Toscano -. A nome di tutti gli ericini, ritengo importante onorare la memoria di due servitori dello Stato scomparsi nell’adempimento del loro dovere, anche nel rispetto del lutto che ha colpito le loro famiglie».