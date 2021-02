Decathlon apre a Trapani, e cerca personale. Ecco dove sarà lo store

25/02/2021 18:45:00

Non è stata ancora ufficializzata la data d'apertura, ma Decathlon apre a Trapani e ha cominciato a cercare personale per il nuovo punto vendita.

La catena di abbigliamento e articoli sportivi francese avrà uno store a Trapani, e lo conferma con l'apertura della pagina Facebook. Il nuovo store si troverà in via Prima Dorsale Zir, nell'agglomerato commerciale dove si trova "Scarpe&Scarpe", per intenderci.

Si tratta del primo store in Sicilia occidentale. Dopo la fumata nera dello store a Palermo, per problemi burocratici, Decathlon ha virato su Trapani.

Sarà il sesto punto vendita in Sicilia, dopo Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta.

Anche se ancora non è stata ufficializzata la data d'apertura, l'azienda cerca già cinque figure professionali per il nuovo punto vendita di Trapani, come riporta il sito di Decathlon. Clicca qui per guardare le posizioni aperte.