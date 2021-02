Giro di (mezza) Italia. La maglia rosa dimentica la Sicilia e il Sud 

25/02/2021 16:39:00

Come il governo Draghi. Il Giro d'Italia, nell'edizione 2021, si dimentica la Sicilia e il Sud. La tappa più meridionale è Foggia. Ancora una volta il Sud viene mortificato, forse perché gli organizzatori ritengono la Sicilia "sazia" del passaggio della corsa lo scorso Ottobre, quando le tappe in Sicilia furono dettate più dal fatto che l'epidemia al Sud era meno diffusa che nel resto del Paese.

Partenza da Torino l’8 maggio, arrivo sotto il Duomo di Milano il 30. Sono questi gli estremi del percorso del Giro d’Italia 2021, svelato oggi in diretta su RaiDue dagli organizzatori di RCS Sport.

Tra le 21 tappe della 104esima edizione, con un dislivello da record di 46.900 metri, ci saranno due tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette di alta montagna per un totale di sei arrivi in salita, con due sconfinamenti verso Slovenia e Svizzera. Poco Sud: escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Liguria e alla Val d’Aosta.

La tappa più a sud sarà l'ottava quella da Foggia a Guardia Sanframondi, in Campania, dopodiché la carovana in rosa inizierà la risalita, senza toccare dunque Basilicata, Calabria, e Sicilia.