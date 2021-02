Birgi guarda all'estate e al futuro con le nuove rotte Lumiwings. Tanti nuovi voli in Sicilia

27/02/2021 06:00:00

Nonostante la pandemia e l’attuale blocco dei voli, gli aeroporti siciliani programmano la stagione estiva con la speranza di un ritorno, quanto più possibile, ad un minimo di normalità. Ieri come riportato da Tp24 sono state presentate a Birgi otto nuove rotte operate dalla compagnia greca Lumiwings.

Si punta per la prossima estate 2021, ai vacanzieri che si trovano sui lidi romagnoli o nelle splendide isole greche che potranno, con un volo diretto, raggiungere Mozia, le saline di Trapani o le altre bellezze del territorio, aggiungendo così storia e cultura alla propria vacanza, a prezzi molto convenienti.

Alla presentazione delle nuove rotte della Summer 2021 erano presenti oltre al presidente di Airgest, Salvatore Ombra e al direttore generale Michele Bufo, la responsabile commerciale di Lumiwings, Chiara Rebughini e Michele Manzi dell'agenzia MZDS, responsabile della comunicazione della compagnia aerea privata con licenza greca, fondata nel 2015 che ha lavorato con importanti operatori aerei italiani, fornendo la propria esperienza operativa e commerciale in collegamenti sia nazionali che internazionali. La flotta sarà composta inizialmente da tre Boeing 737 da 139 posti.

Le nuove rotte con la Lumiwings - Dal 28 marzo partirà il Trapani-Forlì (Emilia Romagna) per sei giorni a settimana tranne il mercoledì. Da giugno a settembre voleranno il Trapani-Heraklion (Creta) il mercoledì; il Trapani-Santorini, martedì e sabato; Trapani-Rodi, martedì e sabato; Trapani-Katowice (Polonia), lunedì e venerdì; Trapani-Lodz (Polonia), martedì e sabato; Trapani–Arad (Romania), lunedì e venerdì e Trapani-Craiova (Romania), lunedì e venerdì. Gli ultimi quattro con una sosta di 50 minuti a Forlì per la sanificazione dell’aeromobile.

La compagnia aerea Lumiwings ha lanciato tre tariffe: Light, Classic, Flex e si potrà far viaggiare in cabina il cane o il gatto con un solo euro di sovrapprezzo, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre. La Promo a 35 euro è già quasi esaurita. Il cambio del biglietto è gratuito fino al 31 ottobre, un bagaglio da 23 kg è incluso nella tariffa Light e Classic e 32 kg nella tariffa Flex su alcune tratte. Distribuzione vendita diretta sul web e attraverso il call center 331-4145456, dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 18, negli aeroporti nei maggiori GDS e, dalla prossima settimana, ci sarà anche un link diretto con le agenzie di viaggio. care@lumiwings.com https://lumiwings.com/form/customer-care



«Siamo entusiasti – ha detto Chiara Rebughini, responsabile commerciale della compagnia aerea Lumiwings - di affrontare insieme all'aeroporto di Trapani Birgi questa nuova sfida in un momento così particolare. I voli di Lumiwings collegheranno la Sicilia con Forlì, le mete della Grecia e le città dell'Europa dell'Est. Questa collaborazione porterà sicuramente ottimi frutti per la promozione e l'economia dei territori serviti. Stiamo avendo già grande richiesta dall’Europa dell’Est verso Trapani. L'affidabilità della nostra compagnia garantirà un servizio della massima qualità, che saprà fornire un valido supporto alla mobilità nazionale e internazionale».





«Pur non essendo nuovi di questo mestiere – ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest – siamo emozionati nel presentare nuovi voli con una nuova compagnia aerea all’aeroporto di Trapani. Un incontro, quello con Lumiwings, nato in occasione di un TTG e maturato nonostante il lockdown, per il profondo desiderio da parte di entrambi di andare avanti. La Forlì è una rotta importante che ci rilancia verso l’Est Europa e quelle sulla Grecia sono assolutamente vincenti. Spero che non sia un punto di arrivo ma il punto di partenza e che il territorio risponda bene. Per la prossima Summer puntiamo a 30 rotte dal nostro aeroporto, l’obiettivo è quello che ci eravamo posti l’anno scorso ma traslato di un anno, e cioè di raggiungere e superare il milione di passeggeri e poter essere un valido punto del turismo nella Sicilia Occidentale e ripagare la Regione siciliana, socio di maggioranza per gli investimenti fatti».

Le altre rotte da Birgi per la summer 2021 – Oltre alle nuove otto rotte con la compagnia Lumiwings, restano confermate le seguenti destinazioni: Pantelleria volo operato dalla Dat, Brindisi, Cuneo, Malpensa, Napoli, Parma, Roma Fiumicino effettuati da Albastar, Ancona,Perugia, Trieste con Tayaranjet, Bergamo, Pisa, Malta, Bologna, Treviso, Praga con Ryanair e infine Torino con Blue Air.

Ritrovato appeal della Sicilia - La programmazione dei nuovi voli da Birgi dimostra come ci sia grande attrattività turistica per la Sicilia. La scorsa estate, almeno gli aeroporti di Catania e Palermo sono stati gli scali con più passeggeri dietro Malpensa, Fiumicino e Bergamo e le compagnie hanno puntato molto su questi scali.

Nuovi voli low cost in Sicilia - L’aeroporto di Palermo è quello che ha perso meno in Italia nel 2020 il 61 per cento contro il 72 nazionale. La low cost ungherese Wizz Air è arrivata a Catania (dove ha aperto una sua base) e Palermo scatenando la guerra a colpi di nuove destinazioni e prezzi stracciati con Ryanair e easyJet. Queste tre low cost saranno protagoniste dell’estate che non si sa quando inizierà. Wizz Air è pronta a riprendere i voli da Palermo per Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Londra Luton e Memmingen. Ryanair potenzierà le sue rotte da e per Palermo che al momento servono già 25 destinazioni. Si va verso un quinto aereo Ryanair di base a Punta Raisi. Lo stesso sta facendo EasyJet che studia anche due nuove rotte, e potrebbe tornare il diretto con Amsterdam. Con Wizz Air da Palermo c’è un inedito ponte verso l’Europa dell’Est. Blue Air da giugno volerà su Torino ed è pronta per aggiungere Bucarest e Bacau. Lumiwings da Palermo e da Trapani su Forlì raggiungerà le maggiori destinazioni dell’Est europeo.