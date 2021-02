 Paceco, siglata intesa a sostegno di adozioni e genitorialità

28/02/2021 06:00:00

Un protocollo di intesa tra il Comune di Paceco e l’associazione europea Hands For Adoptions Onlus con sede a Roma, è stato sottoscritto allo scopo di «realizzare una reciproca collaborazione che favorisca interventi sul territorio a sostegno della cultura dell’adozione e della genitorialità, attraverso le sotto elencate proposte di attività».

È riportato all’articolo 1 del documento che è stato siglato ieri dal Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, e dal presidente dell’associazione, Paolo La Francesca, alla presenza dell’assessore Michele Ingardia, promotore dell’accordo.

«Al fine di sostenere la tematica sociale dell’adozione – si legge all’articolo 2 – l’Associazione ed il Comune reciprocamente si impegnano a: a) promuovere sul territorio convegni e manifestazioni sulla tematica sociale; b) sviluppare incontri-studio e di approfondimento sulla tutela dei diritti dei bambini e della famiglia in materia di adozione; c) prevedere delle attività di supporto, attraverso percorsi mirati, alle famiglie che intendono adottare, alle famiglie adottive e alle persone adottate; d) favorire l’inserimento dei bambini adottivi nel contesto socio culturale in cui vivono; e) promuovere e tutelare la maternità e la paternità responsabile; f) sviluppare qualsiasi iniziativa, attraverso la partecipazione ad avvisi e/o bandi, che possa consentire di approfondire e/o sostenere l’azione divulgativa e promozionale in materia di adozioni».

«È una gamma di servizi socio-assistenziali e incontri formativi che viene estesa alla comunità di Paceco, senza alcun onere finanziario a carico del Comune – sottolinea il Sindaco – attraverso un’associazione nazionale no profit, presieduta da un nostro concittadino, che si occupa di adozioni nazionali ed internazionali e segue le famiglie adottive soprattutto nella fase post adozione».