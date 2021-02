 Paceco, nuova distribuzione di sacchetti per la differenziata

28/02/2021 16:00:00

Saranno in distribuzione dalla prossima settimana, a Paceco, i sacchetti per la raccolta differenziata nel territorio comunale.

L'Amministrazione Scarcella, avvisa la cittadinanza che l’Info Point Agesp, dove poter ritirare i sacchetti, è stato spostato nei locali del Municipio che si aprono sulla piazza Vittorio Emanuele. Ma non cambiano giorni e orari del servizio: l’Info Point è aperto tutti i martedì, dalle 15 alle 18, e i venerdì dalle 9 alle 12.20.

Oltre alla distribuzione dei sacchetti, l’Info Point dell’Agesp può agevolare gli utenti nelle seguenti necessità: Ritiro dei kit domestici per la raccolta differenziata; Sostituzione dei mastelli perduti o rotti; Riconsegna dei kit per coloro che cambiano residenza; Segnalazioni in merito alla raccolta differenziata e problemi affini; Prenotazioni per il ritiro a domicilio di sfalci di potatura, ingombrati e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).