A Trapani iniziano i lavori di ripristino delle strade nelle frazioni

L’amministrazione comunale di Trapani, a seguito delle continue lamentele degli abitanti delle frazioni di Rilievo e Guarrato che hanno segnalato la presenza di buche stradali e deformazioni del manto stradale, causa radici di alberi confinanti la sede stradale, ha predisposto un piano di intervento per la messa in sicurezza di queste strade.

L'ordinanza del sindaco pone in essere tempestivamente tutte le procedure volte al ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade con adeguati lavori a regola d’arte.

Le strade in particolare, dove erano stati fatti degli interventi di manutenzione risultati approssimativi, con l'asfalto che subito dopo si è sgretolato con il passaggio delle auto, sono in vie Passoliddi, Strada Quartana, S. S.115 intersezione via Lombardo, S. S. 115 Rilievo, Strada Runza, Strada Marcanzotta, Via Tavernella, S. S.115 Rilievo, S. S. 115 Rilievo intersezione via Saverio Safina, via Lombardo Rilievo.

NIENTE ASSISTENZA PER I DISABILI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA - L'Amministrazione Comunale di Trapani ha interessato il Prefetto di Trapani in merito al servizio igienico personale in favore degli alunni disabili gravi frequentanti le scuole del territorio di Trapani. Difatti, per gli effetti del Parere n. 115 del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana, espresso l’8 maggio scorso, steso su apposito quesito dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e concernente la spettanza dell’assistenza igienica degli alunni con disabilità che chiarisce l’esatta portata dell’articolo 22 della Legge Regionale Siciliana 15/04 i n. 103 bambini disabili finora assistiti dal Comune di Trapani in via sussidiaria e sostitutiva delle istituzioni scolastiche, non potranno ricevere più l’assistenza necessaria a garantire il loro diritto alla studio.

In sintesi il parere chiarisce in ordine all’art. 22 della L.R. 15 del 2001 che attribuiva tale compito al personale degli Enti Locali, e afferma chiaramente che “…la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale non sia stata modificata dagli interventi normativi richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica.” e pertanto, …anche a seguito della modifica operata con la legge regionale n. 10/2019, l’assetto che attribuisce le competenze non è stato modificato. Nonostante le rassicurazioni della Regione Sicilia ad oggi il Comune di Trapani si trova nell’impossibilità a erogare il servizio con le modalità anzidette in quanto continuerebbe a violare norme di contabilità pubblica seppur per causa nobile e di dovere comune al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale allo studio degli alunni disabili scongiurando qualsiasi possibile condizione di disparità. Per cui si chiede alle SS.LL. l’immediata risoluzione della problematica ormai nota e conosciuta ai più e che, da troppo tempo, mortifica il diritto dei disabili e delle loro famiglie.

Bando per istruttori Polizia Municipale Prorogato il termine per la presentazione delle domande - Procedura selettiva pubblica, per Titoli ed Esami, per la stipula di n. 6 contratti di Formazione e Lavoro della durata di un anno per la categoria C1 – profilo professionale “Istruttore di Polizia Municipale” presso il Comune di Trapani, per prestazioni che prevedono l'organizzazione del lavoro su fasce orarie antimeridiane, pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni, secondo l’articolazione prevista dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Trapani -Proroga dei termini di presentazione delle domande.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi n. 2 del 26/02/2021- è stato pubblicato l’estratto dell’avviso di rettifica del bando di concorso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di n. 6 contratti di Formazione e Lavoro della durata di un anno per la categoria C1 – profilo professionale “Istruttore di Polizia Municipale” presso il Comune di Trapani, per prestazioni che prevedono l'organizzazione del lavoro su fasce orarie antimeridiane, pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni, secondo l’articolazione prevista dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Trapani, approvato con determina dirigenziale n. 76 del 19.01.2021.

In pari data si è provveduto a pubblicare sia all’Albo Pretorio on line del Comune di Trapani che sulla Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso l’avviso rettificato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 26/02/2021 e dovranno pervenire al Comune di Trapani entro il termine perentorio del 28/03/2021 che, coincidendo con un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al 29/03/2021.