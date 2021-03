Sconfitta interna per la TH Alcamo ad opera del Messina che si impone 27 a 31

01/03/2021 19:57:00

La Th Alcamo perde in casa con il Messina, con il Nuovo Pala Verga che resta stregato per la formazione di Benedetto Randes in questo campionato, quinta sconfitta consecutiva.

27-31 il risultato finale, 13-16 il parziale del primo tempo.

Alcamo sfortunato, perché il portiere Governale ha giocato con un ginocchio malandato che ha costretto l'esperto portiere a giocare solo poco minuti del match in condizioni fisiche non perfette e sostituito dal 17enne Stellino.

Alcamo che ha pagato anche l'assenza di Saullo squalificato dopo l'espulsione rimediata a Mascalucia, con la difesa alcamese che ha pagato l'assenza del suo capitano.

Messina così porta a casa una vittoria meritata, match equilibrato che Alcamo ha perso in attacco dove la cattiva percentuale al tiro complice anche la buona prova del portiere Maltese Daniel Tanti, autore di alcuni interventi di ottima fattura.

Mentre il fratello Joseph schierato come pivot in attacco ha fatto la differenza insieme a Costarella e Alessandro D'Arrigo, con Alcamo che non è riuscita a rimontare lo svantaggio di sei reti nel secondo tempo, sciupando anche il rigore del meno due a tre minuti dalla fine.

Alcamo deve sole recitare un grosso mea Culpa per i troppi errori, sia offensivi che difensivi, nota positiva la Costante crescita dei giovani Cicirello, Dattolo e Orlando protagonisti di una buona prova, con Dattolo cecchino infallible dai sette metri, (3 su 3) costretto in panchina per la regola dei tre attacchi dopo un infortunio al momento del rigore del potenziale meno due, poi fallito dalla Th Alcamo. Messina che si porta a quota 3 con una partita da recuperare con Salerno, Alcamo a quota 5, a un punto da Ragusa, prossimo avversario Sabato 20 Marzo al Nuovo Pala Verga alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per gli impegni della Nazionale, per una sfida che vale doppio.

Intanto è ufficiale, Vito Vaccaro non rientrerà prima della fine del campionato, il giocatore ha infatti comunicato la sua decisione alla Società.

Stagione veramente stregata, iniziata con la rottura dei denti di Vincenzo Randes che hanno indotto l'ex nazionale Juniores ad abbandonare l'attività, denti rotti che solitamente nella superstizione non sono di buon presagio e la stagione della Th Alcamo sembra confermare questa antica credenza popolare.