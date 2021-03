Marsala, mozione del consigliere Orlando per i seggi elettorali fuori dalle scuole

02/03/2021 17:31:00

I seggi elettorali fuori dalle scuole. Punta a questo obiettivo la mozione, con la quale, il consigliere comunale di Marsala, Leo Orlando, invita l’Amministrazione, per le future elezioni, a trovare delle soluzioni rispetto alla collocazione dei seggi elettorali in edifici alternativi a quelli scolastici, così come hanno già fatto alcuni Comuni in Italia.

Orlando chiede di valutare la possibilità di spostare alcune sedi elettorali fuori dalle aule scolastiche, evitando così di dover interrompere le attività didattiche durante le elezioni. L’auspicio avanzato, che coincide con quello evidenziato dal Ministero dell’Interno e dall’Anci, è quello di utilizzare sedi comunali alternative come impianti sportivi, palestre, liberando il più possibile le aule scolastiche.

"A tal fine si invita l’A.C. - scrive Orlando - ad individuare nuove sedi facendo un lavoro di mappatura e di identificazione di eventuali altre strutture idonee, cercando di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini ed elettori. Facciamo sì che anche Marsala sia buon esempio di grande vicinanza ai nostri studenti".