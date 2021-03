Erice, il Comune ha riscosso il credito dalla società che gestisce i parchimetri?

02/03/2021 20:27:00

Il Comune di Erice ha provveduto a recuperare il credito vantato nei confronti della società che gestisce i parchimetri, in relazione al pagamento della Tarsu e della Tosap?

A porre il quesito è Francesco Salvatore Borghi che ha inviato una richiesta all'Ente, sottolineando che la “stessa fa seguito alle note datate giugno 2011, luglio 2011, agosto 2012 e ottobre 2014”.

“I competenti uffici comunali – spiega Borghi – hanno avviato una azione di accertamento che ha portato al risultato di un reale credito nei confronti della società in questione già quantificato in 39 mila euro per quanto riguarda la Tarsu. Per quanto concerne, invece, la Tosap l'importo è da quantificare. Essendo le tue tasse pressochè equivalenti – prosegue Borghi – non è difficile ipotizzare che per la Tosap l'importo da recuperare dovrebbe anch'esso aggirarsi intorno ai 40 mila euro, il che significherebbe un ristoro complessivo per le asfittiche casse comunali ericine di cira 80 mila euro, oltre agli interessi e alle sanzioni”.

Ora Borghi si chiede “se l'azione di accertamento tesa al recupero dei tributi evasi sia andata a buon fine”.