A Mazara iniziano le riprese della fiction Rai "Una sola madre"

04/03/2021 02:20:00

A fine settimana prenderanno il via a Mazara del Vallo le riprese della miniserie fiction Rai "Una sola Madre" prodotta da "11 Marzo Film" con la regia di Andrea Porporati.

La fiction, che andrà in onda su Rai 1, è ispirata alla vera storia di Melissa e Caterina, le due bimbe mazaresi (oggi adulte) vittime di uno scambio di culla alla nascita.

Su richiesta della produzione il dirigente comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino ha emanato un'ordinanza per la limitazione della sosta e del transito in alcune vie cittadine per consentire le riprese della fiction. L'ordinanza decorre dal 6 marzo e terminerà gli effetti il 28 marzo.

Questi i principali provvedimenti adottati:

Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, compreso veicoli di portatori di handicap, fatta eccezione per i mezzi utilizzati nella produzione cinematografica:

1. Lungomare Hopps, dal civico 15 al civico 35 (tratto antistante Hotel Mahara), dalle ore 08:00 del 06/03/2021 alle ore 24:00 del 28/03/2021;

2. Piazzale G.B. Quinci, dalle ore 07:00 di sabato 06/03/2021 alle ore 06:00 di Lunedì 08/03/2021;

3. Via Molo Comandante Caito, tratto compreso tra la via Marina e il Lungomare Mazzini, dalle ore 08:00 del 15/03/2021 alle ore 24:00 del 20/03/2021;

4. Piazza Ettore Ditta, dalle ore 08:00 di Giovedì 04/03/2021 alle ore 24:00 di Sabato 20/03/2021 e comunque sino a cessata esigenza;

5. Lunedì 08/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza nel:

- Lungomare Ducezio, tratto compreso tra il largo dello Scalo e il Lungomare Ducezio sino al civico 14;

- Largo dello Scalo, sino al Lungomare Ducezio;

- Lungomare Molo Comandante Caito, tratto compreso tra la via Dei Pescatori e la via Santa Croce;

6. Martedì 09/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazzale G.B. Quinci, campo base;

- Lungomare Molo Comandante Caito, tratto compreso tra la via Marina e la via Santa Croce;

- Largo dello Scalo, sino al Lungomare Ducezio;

7. Mercoledì 10/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazzale G.B. Quinci, campo base;

8. Mercoledì 10/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Via San Nicolò, tratto compreso la via Marina e la Piazzetta Bagni;

- Piazzetta Bagno;

- Piazza Porta Palermo;

- Piazza Francesco Modica;

9. Mercoledì 10/03/2021, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazza Badiella;

- Via Santa Caterina, tratto compreso fra il civico 1 ed il civico 11:

-Via Monsignor Audino, tratto compreso la via Santa Caterina e la piazza Santa Veneranda;

- Piazza Plebiscito;

10. Giovedì 11/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazzale G.B. Quinci;

- Piazza Badiella;

- Piazza Plebiscito;

- Via Santa Caterina, tratto compreso fra il civico 1 ed il civico 11;

-Via Monsignor Audino, tratto compreso la via Santa Caterina e la piazza Santa Veneranda;

-Via San Michele, tratto compreso la Piazza Santa Veneranda e la Piazza San Michele;

11. Venerdì 12/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazzale G.B. Quinci;

12. Sabato 13/03/2021, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 e comunque sino a cessata esigenza:

- Piazzale G.B. Quinci.