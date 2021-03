Vaccini, arrivano nuove dosi. Si parte con gli over 70 

09/03/2021 14:11:00

Arrivano in Italia nuove dosi di vaccini, circa 700.000, e il governo dà il via libera alla vaccinazione degli over 70 e dei "vulnerabili".

E in Sicilia? Razza dice che la Regione è pronta e aspetta le dosi: "Da questa settimana, alla luce delle aperture di fascia generazione del vaccino AstraZeneca, sarà possibile prenotarsi anche per tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Resta il problema delle persone fragili, per le quali è obbligatorio solo l’utilizzo di Pfizer o Moderna. Comprendo quanto possa apparire assurdo che molti siano ammessi al vaccino prima di loro, ma non decidiamo noi quante dosi Pfizer e Moderna vengano inviate".

Chi sono i "vulnerabili"? I trapiantati, dializzati, disabili, malati oncologici, diabetici, solo per fare alcuni esempi. Anche per loro sono in arrivo le dosi.