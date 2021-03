Trapani, inaugurata a Palazzo Cavarretta la Sala 8 Marzo

09/03/2021 10:00:00

Inaugurata, a Palazzo Cavaretta, sede del Consiglio comunale di Trapani, la sala 8 Marzo.



“E' dedicata – dice l'assessore Andreana Patti – a tutte le donne che non hanno voce e alle vittime dell'incendio divampato a New York nel 1911: tre trapanesi Caterina Canino e le sue due figlie Lucia e Rosalia Maltese”. Le tre donne morirono nella fabbrica Triangle Company. “Non è soltanto il ricordo, la memoria – ha, invece, sottolineato il sindaco Giacomo Tranchida – ma vuole essere anche una provocazione culturale per invitare gli uomini a riflettere”.

La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid.