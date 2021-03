Pantelleria, nuova ordinanza anti-covid del sindaco Campo 

09/03/2021 22:00:00

La nuova ordinanza anti-covid del Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, emessa il 5 marzo sarà valida fino al giorno 6 aprile 2021. Il documento firmato dal sindaco è volto al contenimento della diffusione del Covid-19 sull’isola.

Per entrare sull’isola, c'è l’obbligo del tampone molecolare non superiore a 48 ore prima dell’arrivo. Se non si è fatto il tampone, si dovrà osservare una quarantena di 10 giorni, con divieto di contatti e spostamenti su tutto il territorio dell'isola. Qui l'ordinanza del sindaco Campo.