Acqua inquinata a Mazara, Legambiente chiede l'intervento del sindaco

10/03/2021 12:00:00

Il Circolo Legambiente di Mazara “Fata Morgana" interviene sull'inquinamento dell'acqua a Tonnarella e al Trasmazaro.

Da oltre 15 anni il circolo segue con attenzione la situazione dell’inquinamento dei pozzi di rifornimento dell’acqua potabile nel territorio di Mazara del Vallo.

"Preso atto del comunicato del Comitato Civico per il Trasmazaro “Il gioco del pozzo" - si legge in una nota del Circolo - con la tabella allegata, che enuncia i valori dei Nitrati, tratta dal sito istituzionale del comune, che come si legge sono ben oltre il limite e soprattutto di ogni margine di sicurezza per la salute pubblica, chiede al signor Sindaco, in quando responsabile della Salute Pubblica, di procedere con un intervento celere e forte atto alla soluzione cercando con tecnici di alta professionalità e competenza di individuare le cause e soprattutto trovare la soluzione per risolvere la drammaticità del caso che indubbiamente sta portando, famiglie e imprese ad approvvigionamenti idrici dal costo non indifferente e al di sopra del problema economico, a difendersi - conclude la nota - da un nemico invisibile ma pericoloso e dannoso per la salute pubblica".