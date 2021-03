Depuratore di Castellammare, finalmente la progettazione

11/03/2021 19:00:00

Giovedì 11 marzo, alle ore 10,15 nella sala riunioni al primo piano di palazzo Crociferi a Castellammare, l'ingegnere Riccardo Costanza, sub commissario per la depurazione delle acque in Sicilia, sarà presente al palazzo municipale per la consegna dei lavori per la progettazione esecutiva del depuratore di Castellammare, atteso da oltre mezzo secolo.

Oltre al sindaco Nicolò Rizzo saranno presenti: l'ingegnere Rosanna Grado, responsabile del procedimento, e l’ingegnere Damiano Galbo della Hydro Engineering che - con la Etatec di Milano e la Geodata di Torino- per un importo di oltre un milione e trecentoventimila euro si occuperà dei servizi integrati di progettazione esecutiva per il nuovo impianto di depurazione a Castellammare. La gara è stata curata da Invitalia.