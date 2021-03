Nel cast della fiction Makari il marsalese Matteo Andrea Galfano

11/03/2021 14:00:00

Nel cast della fiction Màkari in onda su Rai 1 anche un giovanissimo marsalese. È Matteo Andrea Galfano di otto anni, frequenta la classe terza del plesso Sirtori di Marsala ed ha una forte passione per il teatro.

Proprio il Tam, Teatro Abusivo Marsala di Massimo Pastore e la Alessandra De Vita, insegnante nei corsi per i più piccoli, lo hanno accompagnato e seguito in tutte le varie fasi dei provini, indetti dalla casa di produzione Palomar. Il nostro piccolo concittadino è stato scelto dal regista Michele Soavi e sarà presente in uno dei quattro episodi della fiction che andrà in onda il 15 e il 16 marzo su Rai 1 alle 21.25 e lo vedrà come attore insieme all’eccezionale cast composto da Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, Domenico Centamore nel ruolo di Peppe Piccionello e la bellissima Ester Pantano nei panni di Suleima. La fiction, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, è interamente ambientata in Sicilia soprattutto nella nostra meravigliosa provincia e racconta le indagini di un ex giornalista, appunto Saverio Lamanna, che, licenziato dal suo incarico di capo ufficio stampa di un vice ministro a Roma, decide di tornare nella sua casa di famiglia a Makari dove ritrova l’amico Piccionello e tra battute sagaci e luoghi meravigliosi si ritrova a vestire i panni di un

vero e proprio detective.

"È stata un’esperienza molto bella e divertente per il nostro Matteo e ricca di emozioni anche per noi genitori: vedere la felicità di nostro figlio che si accinge ad intraprendere un percorso che ama è sicuramente momento di gioia e ringraziamo l’intero cast degli attori, il regista e i suoi collaboratori e tutto lo staff: dalla produzione a tutti gli operatori che con indubbia professionalità hanno accolto il nostro bimbo con dolcezza, rispetto e con il sorriso regalandogli momenti indimenticabili, divertenti e costruttivi. Per Matteo ciò che è iniziato come un gioco è diventato anche un percorso di crescita che gli ha permesso di incontrare tanti nuovi “amici” (come li chiama lui) tra cui il grande Nino. -Ci auguriamo che la serie possa continuare così da mostrare le bellezze del nostro territorio, il fascino della nostraterra, far scoprire i luoghi nmagici e incantevoli che ci appartengono".