A Mazara istituito il registro per il contenzioso

12/03/2021 19:30:00

Un registro per il contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza verrà istituito dal Comune di Mazara del Vallo.

Lo ha deciso la Giunta Municipale che, su proposta del Segretario Generale Calogero Calamia, ha approvato la “Definizione dei criteri generali per la istituzione ed aggiornamento del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza".



Per la valutazione del rischio si dovrà tenere conto del grado di probabilità che si verifichi la soccombenza.