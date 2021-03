Trapani, nuova illuminazione alla Villa Margerita

12/03/2021 11:36:00

Inizia a prendere corpo la nuova illuminazione a Led della villa comunale Margherita di Trapani.

“Dopo anni di abbandono - dichiara l’assessore Dario Safina - l’Amministrazione ha deciso di stanziare 170.000 euro, trasferiti dallo Stato, al fine di realizzare la nuova illuminazione del principale parco pubblico, privilegiando il risparmio energetico e l’eliminazione dei rischi connessi alla presenza di pali oramai vetusti e privi di manutenzione, a causa della incuria delle precedenti Amministrazioni”. Ai giardini pubblici rimarranno solo tre pali storici in buone condizioni, a “memoria” di quanto realizzato nel passato.

Il sindaco, invece, ha precisato che “ nonostante i disastri trovati ovunque, l’Amministrazione oltre alle emergenze vecchie e nuove ha anche iniziato un percorso di valorizzazione dei beni artistici e culturali del Comune e dei luoghi di aggregazione delle famiglie, al fine di restituire bellezza e, dunque, luce rendendo la città più amichevole e vicina alle esigenze dei cittadini”. Ma non è tutto. A breve, infatti, grazie alla collaborazione con la City Green Light, inizieranno a splendere anche le cupole delle chiese storiche della città. La prima chiesa che verrà illuminata sarà quella di San Pietro, nello storico quartiere di Casalicchio.

“La valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale rappresenta – conclude il sindaco - un punto programmatico fondamentale per assicurare lo sviluppo ed il reale cambiamento del nostro territorio. L’emergenza sanitaria ci impone di essere visionari e Trapani in luce rappresenta un primo passo per portare la città agli allori che merita”.