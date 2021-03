"Voglia di gente". Il video degli artisti marsalesi

12/03/2021 04:35:00

Un gruppo di artisti marsalesi ha prodotto in questo periodo caratterizzato dalla Pandemia da covid-19 un video musicale – senza alcuno scopo di lucro – che vuole essere anche un messaggio di speranza per tornare presto alla normalità.



La canzone, interpretata da cantanti e musicisti locali, dal titolo “Voglia di Gente”, è stata presentata in anteprima dagli autori Giovanni Gaudino (testo) e Giacomo Bertuglia (musica) al Sindaco Massimo Grillo e al suo vice Paolo Ruggieri. Presenti anche Fabio Gandolfo e Maria Luisa Pala (musicisti) e Claudia Scirè (cantante).



“Desideriamo rivolgere un plauso agli autori del video e a tutti gli artisti che hanno partecipato e dato il loro contributo per questa lodevole iniziativa resa ancor più nobile visto che si tratta di un insieme di persone che non chiede nulla e che ha inteso regalare questo interessante prodotto musicale alla nostra Città in tempo di coronavirus – precisano Massimo Grillo e Paolo Ruggieri. Da parte nostra stiamo valutando tutta una serie di iniziative per venire incontro a quanti operano nel settore dello spettacolo, messo in ginocchio da una crisi senza precedenti. Nei giorni scorsi abbiamo dato vita ad un primo incontro in video conferenza con gli operatori dello spettacolo della nostra città e presto emetteremo un avviso per una manifestazione d’interesse. Riteniamo, infatti, opportuno fare quello che è nelle nostre possibilità per venire incontro soprattutto a chi “vive” di questa attività”.



Il gruppo di musicisti “CovAid” che si esibiscono nel video musicale è composto da Giacomo Bertuglia, Giovanni Gaudino, Maurizio Buffa, Niko Montalto, Fabio Gandolfo, Dario Li Voti, Ignazio Pumilia, Nicola Montalto, Mauro Carpi, Maria luisa Pala, Dario “Birba” Silvia, Felice “Mio!” Cavazza, Michele Pantaleo, Gioacchino Ingrassia, Claudia Scirè, Francesco Porto, Maurizio Virgilio, Lorenzo Barbuto, Vincenzo Scardino, Gianfranco Buffa, Pasquale Umile, Giuliana Pantaleo, Stefania Chirco, Antonio Bonafede, Lea Pavia, Marco Zichittella, Gianluca Pantaleo, Antonella Parnasso e Lucrezia “Il crezia” Benigno.