Mazara, lavori in via Bessarione. C.I.F.A. incontra l'amministrazione

12/03/2021 00:00:00

Un incontro proficuo con rassicurazioni sulla tempistica e modalità di proseguimento dei lavori. Questo il risultato dell’incontro, richiesto nei giorni scorsi da C.I.F.A. Trapani all’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo al fine di trovare una soluzione alle problematiche emerse a seguito dell’apertura, da circa un mese e mezzo, del cantiere nella via Bessarione dei lavori di realizzazione del “collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini”.

L’incontro, presieduto dall’Assessore comunale alle Attività Produttive ed Infrastrutture, Pietro D’Angelo, svoltosi ieri mattina presso la Sala Giunta di Palazzo dei Carmelitani, ha visto la partecipazione del Presidente di CIFA Trapani, dott. Gaspare Ingargiola, del Dirigente provinciale C.I.F.A.-Area Legale Amministrativa e Civile, avv. Filippo Inzirillo, del Direttore dei lavori, l’ing. Rocco Ingianni (in rappresentanza del Raggruppamento di imprese affidatario dell’appalto), e del Comandante della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, col. Salvatore Coppolino; presente anche il Direttore Operativo dei lavori, geom. Mario D’Agati.

Nel corso dell’incontro sono state esposte alcune criticità emerse in questa prima fase dei lavori, relativamente alla circolazione nella stessa via Bessarione e alle strade limitrofe, che hanno comportato disagi per residenti, imprese e professionisti che operano sull’importante arteria. L’ing. Ingianni, illustrando le diverse difficoltà sorte durante i lavori, ha rassicurato i partecipanti all’incontro in merito alla già avvenuta predisposizione del piano di sicurezza e del crono-programma degli interventi che prevede anche l’aumento da sette a dodici squadre operative. Lo stesso Direttore dei Lavori ha assicurato il completamento delle opere entro la prima decade di aprile per quanto riguarda la via Bessarione ed entro la fine di maggio per l’intera zona di Tonnarella.