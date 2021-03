Marsala, il lungomare Spagnola diventa isola pedonale nel fine settimana

12/03/2021 16:10:00

Il lungomare Spagnola, a Marsala, diventa isola pedonale nel fine settimana. Prima o poi un provvedimento doveva essere preso. Con la nuova pista ciclabile, infatti, tanta gente durante il fine settimana frequenta il lungomare Spagnola.

Al fine di rendere più sicura la passeggiata di pedoni e ciclisti lungo la pista ciclopedonale del Lungomare Spagnola, il sindaco Massimo Grillo ha disposto il divieto di transito veicolare sulla strada adiacente la pista, nelle giornate di domani (Sabato 13) e Domenica 14 Marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. In particolare, il divieto – istituito in via sperimentale - riguarda il tratto di strada che dalla prima intersezione corrispondente al civ. n. 20/A si estende per tutta la lunghezza della pista ciclopedonale. “L'approssimarsi della stagione primaverile comporta anche una crescita del movimento pedonale e veicolare lungo il litorale lagunare, afferma il sindaco Grillo. Nelle giornate festive e prefestive in particolare, vogliamo evitare ì lunghi incolonnamenti di veicoli che ingombrano la sede stradale e che sono da ostacolo ai mezzi di soccorso. Una maggiore sicurezza per i pedoni, quindi, tenuto conto che la dimensione della pista, in alcuni tratti, non consente il movimento promiscuo di persone e ciclisti”. Potranno accedere all'area interdetta alla circolazione – al solo fine di per raggiungere i luoghi di loro interesse – residenti, proprietari e detentori di immobili ubicati lungo la strada interdetta; i fruitori dei servizi di traghetto per le isole della Riserva naturale (dovranno esibire apposito biglietto o autocertificare il luogo di destinazione); i veicoli appositamente autorizzati per la vendita di alimenti e bevande (potranno sostare lungo i tratti di strada ampi).