Porto di Marsala, sopralluogo del sindaco Grillo e di Sturiano alla banchina curvilinea

14/03/2021 14:44:00

Sopralluogo questa mattina al porto di Marsala da parte del sindaco Massimo Grillo e del presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano.

Hanno visionato i lavori di messa in sicurezza di una parte della banchina curvilinea, quella che si trova di fronte la dogana e che serve all'ormeggio degli aliscafi diretti alle Egadi. Grillo e Sturiano hanno incontrato, diversi operatori economici del comparto marittimo, che sperano, e sono stati illusi da tempo, sulla sistemazione futura del porto.

"Vedere la banchina messa a nuovo, anche se solo per una porzione - scrive il sindaco sulla sua pagina facebook - fa capire visivamente quanto sarebbe importante per la nostra città un porto nuovo, accogliente, progettato per creare sviluppo ed economia. È stato bello ed utile stamattina incontrare alcuni degli i operatori del comparto marittimo per sentirne opinioni, difficoltà e parlare di speranze e futuro. Stiamo lavorando anche per questo".