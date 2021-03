Mafia: operazione "Xydi", il riesame conferma l'arresto per Angela Porcello

17/03/2021 17:05:00

Il tribunale del riesame ha confermato il fermo in carcere per l'avvocato Angela Porcello arrestata il 2 febbraio dal Ros nell'ambito dell'inchiesta antimafia "Xydi".

Nell'operazione che ha confermato il ruolo ai vertici dell'organizzazione criminale in Sicilia per il boss Matteo Messina Denaro, il ruolo della Porcello si delinea come "consigliori" e cassiera del mandamento di Canicattì di cui il suo ex compagno Giancarlo Buggea sarebbe stato il punto di riferimento.

La Porcello, avrebbe avuto le informazioni su indagini in corso dall'ispettore di polizia Filippo Pitruzzella. La donna avrebbe anche utilizzato il suo ruolo di legale per portare fuori dal carcere messaggi e disposizioni date dal boss ergastolano Giuseppe Falsone.