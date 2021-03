Le scuole di Marsala alle prese col Covid. Quarantene e protocolli sanitari

17/03/2021 09:54:00

Le scuole di Marsala alle prese col Covid. I contagi sono tornati ad aumentare anche a Marsala e in diversi istituti scolastici si registrano casi di Coronavirus, classi in quarantena, e l'attivazione dei protocolli sanitari previsti in questi casi.



Alcuni giorni fa abbiamo riportato della presenza di alcuni casi Covid al plesso “Pestalozzi” che fa parte dell'istituto Comprensivo “Sirtori”. Lunedì sia il plesso di piazza Caprera, che il “Livatino” di via Dante Alighieri, sono rimasti chiusi per la sanificazione completa dei locali. Si registrerebbero infatti alcuni contagi, e tra l'altro è stata smentita la circostanza che alla base della diffusione del virus ci sarebbe stata una festicciola di compleanno organizzata per un alunno.



Non c'è nessun caso Covid all'istituto “Sturzo Asta” che però ha sospeso il servizio mensa per un caso Covid all'interno dell'azienda che fornisce i pasti alla scuola. In via precauzionale è stato quindi sospeso il servizio. Le scuole di Marsala alle prese con il Covid, reso più contagioso soprattutto tra i più giovani a causa della variante inglese. In questo momento quindi è importante il rispetto delle norme, e soprattutto le scuole stanno seguendo i protocolli sanitari previsti in questi casi. Come all'Agrario “Abele Damiani”, ad esempio. Qui un'alunna è risultata positiva al Covid ed è scattata la didattica a distanza per l'intera classe. Sono scattati anche gli altri protocolli sanitari per altri studenti, di altre classi, che nei giorni precedenti erano stati a contatto con l'alunna. Il giorno successivo infatti, i tre studenti sono stati “isolati” a scuola e poi sono tornati a casa, stessa cosa hanno fatto gli altri compagni di classe. Immediatamente quindi sono scattati i protocolli di sicurezza e il dirigente scolastico Domenico Pocorobba ha avvisato l'Asp.

Anche alle scuole Pipitone e Mazzini si registrano alunni positivi e classi in quarantena. A anche al Classico ci sono classi che sono tornate in Dad per casi di positività al Covid.