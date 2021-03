Il Volo: l'ultimo saluto al papà di Ignazio Boschetto. Le parole che fanno emozionare ... 

17/03/2021 12:45:00

Due settimane fa Ignazio Boschetto ha perso il papà Vito e oggi i ragazzi de Il Volo rendono omaggio al signor Vito Boschetto.

Una foto d'infanzia e un ricordo carico d'affetto, quello affidato al profilo Instagram ufficiale del trio di tenori. L'uomo era scomparso lo scorso 28 febbraio, appena qualche giorno prima l'esibizione dei ragazzi sul palco del Festival di Sanremo

Nello scatto condiviso dai cantanti, viene immortalato un momento di quando Ignazio era bambino: l'abbraccio con l'adorato papà. "Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti “Un’avventura straordinaria” - si legge nella didascalia - Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai".

Parole che lasciano intendere come Ignazio possa contare sull'affetto dei colleghi per superare un momento così tragico. Il signor Vito è scomparso a Bologna, città in cui viveva da tempo. Qui l'uomo si era trasferito per stare più vicino al figlio dopo una vita trascorsa a Marsala, in Sicilia. Lascia la moglie, Caterina Licari e due figli: oltre ad Ignazio, anche la secondogenita Nina.

Ignazio e il padre erano legatissimi. E' stato proprio l'uomo a supportare il figlio nella carriera musicale sin dagli esordi: fu lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici, che ha segnato il debutto del giovane tenore sulla scena musicale. Da allora, in collaborazione con Gianluca Ginoble e Piero Barone, ovvero gli alti due componenti de Il Volo, il successo è stato inarrestabile. In ultimo, è loro la canzone che apre la serie Rai Makari, ambientata proprio nella provincia di Trapani.