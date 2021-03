Piove, e tanto: allerta meteo arancione in provincia di Trapani 

19/03/2021 19:39:00

Due volte arancione: una per il coronavirus, e una per il meteo. Singolare coincidenza per Palermo (che in verità, con questi numeri, dovrebbe essere zona rossa ...) e mezza provincia di Trapani.

Per domani, 20 Marzo 2021, infatti, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello "arancione", e di livello giallo, invece, per la parte sud della provincia.

Potete leggere l'avviso cliccando qui.

Nella giornata di domani, previste precipitazioni (piogge) sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro- settentrionale (Messina, Palermo e parte del Catanese) con quantitativi cumulati moderati. Isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi puntualmente moderati.

I fenomeno temporaleschi saranno accompagnati da forti raffiche di vento e da una frequente attività elettrica (fulmini, lampi).

Per quanto riguarda le condizioni dei bacini marittimi siciliani, domani previsto molto mosso il mar Ionio (Catania, Messina e Siracusa).

La protezione civile della Sicilia ci tiene a sottolineare di prestare molta attenzione a causa della presenza di condizioni meteo avverse.